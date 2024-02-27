ABD Başkanı Joe Biden: Ben bir siyonistim

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir televizyon yayınında dikkat çeken ifadelere imza attı. Gündemine İsrail-Filistin çatışmasını alan Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." dedi.

NBC'nin haberine göre, kanalın "Late Night With Seth Meyers" programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol." yanıtını verdi.

"İSRAİL RAMAZAN AYI BOYUNCA SALDIRILARINI DURDURACAK"

Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı." diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"BEN BİR SİYONİSTİM"

Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." şeklinde konuştu.

Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.