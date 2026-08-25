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Vance'ten Kanada'ya adil ticaret baskısı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ticarette adil koşullar sağlamaya çağırdı ve Ottawa'ya baskıyı sürdüreceklerini belirtti. Vance, Kanada ve Çin'i ABD uygulamalarına karşılık veren ülkeler olarak nitelendirdi. Trump da Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi öngörürken, Kanada Başbakanı Carney karşılık vereceklerini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ABD ile ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırarak, bu amaçla Ottawa yönetimine karşı baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Vance, ülkenin Kanada sınırındaki Maine eyaletinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasının ardından yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu savunan Vance, "ABD'nin uygulamalarına karşılık veren yalnızca iki ülke var. Bunlar da Kanada ve Çin." dedi.

Kanada ekonomisinin büyük ölçüde ABD'ye bağımlı olduğunu iddia eden Vance, Ottawa yönetimini ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırdı.

Vance, "Kanadalıları müzakere masasına oturmaya ve işletmelerimize kendi işletmelerine gösterdikleri muameleyi göstermeye zorlayacağız. İstediğimiz tek şey adalet." ifadesini kullandı.

Kanada'ya karşı daha sert bir tutum izleyeceklerini ve baskıyı devam ettireceklerini vurgulayan Vance, bunun uzun vadede ABD'ye fayda sağlayacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Buna karşılık Kanada Başbakanı Mark Carney ise ticaret müzakerelerinde ABD'nin "ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan ve adaletsiz" şartlar önerdiğini aktararak, Washington'ın yeni tarifelerine karşılık vereceklerini söylemişti.

Kaynak: AA
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