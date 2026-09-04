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ABD'nin İran Düğün Saldırısı Soruşturuluyor

ABD'nin İran Düğün Saldırısı Soruşturuluyor
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WASHINGTON, 4 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran'ın, ülkenin güneyindeki bir düğün törenini hedef aldığını ileri sürdüğü ABD saldırısını soruşturduklarını söyledi.

WASHINGTON, 4 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran'ın, ülkenin güneyindeki bir düğün törenini hedef aldığını ileri sürdüğü ABD saldırısını soruşturduklarını söyledi. Saldırı, Ortadoğu ülkesindeki ABD askeri operasyonlarında yaşanan sivil kayıplara yönelik incelemeleri yeniden gündeme getirdi.

Vance perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Saldırıyı soruşturuyoruz, çünkü açıkçası önemsiyoruz. Gerçeği bilmek istiyoruz. Eğer hatalarımız varsa, ordumuz bunlardan ders çıkarır ve kendini geliştirir, İran'la aramızdaki en büyük fark budur" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Tim Hawkins de çarşamba günü yaptığı açıklamada, düğün törenini hedef aldığı iddia edilen söz konusu ABD saldırısını incelediklerini kaydetmişti.

İran medyasında yer alan haberlerde, salı gecesi Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde bir düğün törenini hedef alan ABD saldırısında en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haberlere göre ABD'ye ait bir füze, düğün için çok sayıda kişinin bir araya geldiği evi hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıyı "ABD'nin, yenilgisini gizlemek için yaptığı çaresiz bir girişim" diye nitelendirdi.

İranlı yetkililere göre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Minab kentinde bulunan bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Son incelemeler, saldırının ABD yapımı bir Tomahawk füzesiyle gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua
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