ABD Başkan Yardımcısı Vance'in "anıt" paylaşımını silmesi Ermeni lobisini kızdırdı

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ermenistan'daki anıt ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımını silmesi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) tepkisini çekti. Vance'in paylaşımını silmesi, Türkiye'nin baskısı olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ermenistan'da yaptığı "anıt" paylaşımını silmesi, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANCA) kızdırdı.

Vance, eşi Usha Vance ile ziyaret ettiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan anıtı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Vance, ziyaretle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ancak bunu bir süre sonra sildi.

Vance'in paylaşımını silmesinden bir süre sonra Basın Sözcüsü Taylor Van Kirk, X hesabından "anıt" ziyaretiyle ilgili bazı fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan ABD'deki en büyük Ermeni lobisi ANCA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Vance'e paylaşımını silmesi nedeniyle tepki gösterildi.

Paylaşımda, daha sonra Vance'in ofisinin, sözde Ermeni soykırımı ifadesinin çıkarıldığı bir gönderi paylaştığı ifade edildi.

ABD'deki eyaletler, Kongre, Beyaz Saray ve birçok NATO müttefikinin sözde soykırımı tanıdığı iddia edilen paylaşımda, Vance'in hareketinin, Donald Trump'ın sözde soykırımı "dürüstçe anmaktan utanç verici şekilde geri adım atması" olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, Beyaz Saray'a bağlı sosyal medya hesaplarından birinde yer alan Vance'in anıtı niçin ziyaret ettiği sorusuna verdiği yanıt da kısa bir süre sonra silindi.

Silinen videoda, Vance'in Azerbaycan'a ziyareti kapsamında da önemli yerleri ziyaret edeceğini belirtmesi, Ermeni yetkililerin kendisine anıtın "çok önemli bir yer" olduğunu aktardığını dile getirmesi yer alıyordu.

Öte yandan ANCA'nın X hesabından yapılan başka bir paylaşımda, ANCA yöneticilerinden Aram Hamparyan, Türkiye'nin, Vance'ı paylaşımını silmeye zorladığını iddia etti.

ANCA'nın sicili

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
