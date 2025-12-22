ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde toprak meselesinde tutumların netleştiğini ifade ederek, Rusya'nın Donetsk üzerinde "tam toprak kontrolü" istediğini ve "Ukraynalıların, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" ileri sürdü.

İngiltere merkezli UnHerd sitesi yazarlarından Sohrab Ahmari'ye röportaj veren Vance, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri ve ABD iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Rusya ve Ukrayna'nın özellikle toprak meselesinde tutumlarının netleştirdiğini dile getirerek, Rusya'nın Donetsk üzerinde tam toprak kontrolü istediğini, Ukrayna'nın ise bunu ciddi bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü aktardı.

"Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" savunan Vance, toprak tavizi meselesinin, müzakerelerde önemli bir gecikmeye yol açtığı görüşünü paylaştı.

Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde tarafların açık ve kapalı başlıkları daha net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, ilerleme sağlandığını ancak barışçıl bir çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağından emin olmadığını söyledi.

Avrupa'nın "kendi kendine yetmesi gerektiği" vurgusu

NATO ile Rusya arasında gerilimin arttığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı hedef alan söylemleri hatırlatılan Vance, ABD'nin Avrupa ittifakını zayıflatmak ya da Avrupalıları birbirine düşürmek gibi bir hedefi olmadığını, Avrupa'dan beklentilerinin daha fazla "kendi kendine yetebilirlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Avrupa'nın "ekonomik ve kültürel durgunluk işaretleri gösterdiğini" savunarak, ABD'nin daha güçlü, daha özgüvenli ve daha dinamik bir Avrupa istediğini vurguladı.

ABD'nin köklerinin Avrupa medeniyetine dayandığını hatırlatan Vance, Washington yönetiminin Avrupa'nın güçlenmesi yönünde politikalar izlediğini, ancak bunun büyük ölçüde Avrupalıların kendi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Vance, bazı Avrupa ülkelerinde radikal görüşlere yakın olduğunu savunduğu isimlerin yerel düzeyde siyasi başarılar elde ettiğini, uzun vadede bu tür ideolojilerin nükleer güce sahip ülkelerde etkili olmasının ihtimal dışı olmadığını ve bunun ABD'nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

ABD ile Avrupa arasında kültürel değişim, eğitim ve askeri işbirliğinin sürmesini istediklerini vurgulayan Vance, bu ilişkinin sağlam bir kültürel zemin olmadan sürdürülemeyeceğini ve uzun vadede bu zeminin aşınma riski bulunduğunu belirtti.