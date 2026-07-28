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Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa tesisleri vururuz

Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa tesisleri vururuz
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Tahran ile anlaşmaya varılamaması halinde İran'daki Pickaxe Mountain tesisinin yanı sıra köprü

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Tahran ile anlaşmaya varılamaması halinde İran'daki Pickaxe Mountain tesisinin yanı sıra köprüler ve elektrik santrallerini hedef alabilecekleri" tehdidini yineledi.

ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e konuşan Trump, mümkün olması halinde İran'ın köprülerini ve elektrik santrallerini hedef almaktan kaçınmak istediğini söyledi. Trump, "Bu çok ama çok hassas bir denge. Şu anda çok güçlü bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunu yapacağımı biliyorlar. Artık anlaşmaları bozmalarına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Çok iyi görüşmeler yaptık" dedi. Trump'ın, İran'ın nükleer programını ele almak üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile salı günü Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI BİZ KONTROL EDİYORUZ"

Trump ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmediğini söyleyerek, "Biz, Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz" dedi.

Röportajda Trump'a, Netanyahu'nun İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu belirtilen ve Tahran yakınlarında yerin derinliklerine inşa edilen tahkimatlı Pickaxe Mountain tesisini görüşmede gündeme getireceğine ilişkin haberler soruldu.

Trump, Netanyahu'ya atıfta bulunarak, "Bana bunu Bibi'nin söylemesine gerek yok. Bibi bunu bana, benim sürecin içinde kalmamı istediği için söylüyor" dedi.

İran'ın nükleer altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Pickaxe'ta neler olup bittiğini tam olarak biliyorum. Bu büyük bir sorun değil. Onların nükleer tesislerini ortadan kaldırdık. Eğer anlaşma yapmazsak Pickaxe'ı da ortadan kaldırmak zorunda kalacağız. Anlaşma olmazsa bunu çok kolay yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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