Maduro ve Eşi ABD'de Gözaltında

Güncelleme:
ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Maduro ve Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.

Ardından Maduro ve eşi Flores, Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildi.

Gözaltı merkezi çevresinde kalabalık bir grubun toplandığı, çok sayıda kişinin Venezuela bayrakları taşıyarak tezahüratta bulunduğu görüldü. Yetkililer, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.

Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
