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Bulgaristan, ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını duyurdu

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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da konuşlandırılan tüm ABD askeri uçaklarının ülkeden ayrıldığını ve görevlerinin sona erdiğini açıkladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların ülkeden ayrıldığını belirterek, "ABD uçaklarının Bulgaristan'daki görevi sona erdi." dedi.

Bulgaristan hükümeti, 29 Mayıs'ta aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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