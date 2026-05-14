ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail görüşmelerinin 3. turu bugün başlıyor

ABD arabuluculuğunda Beyrut ile Tel Aviv arasında bugün başlayacak 3. tur görüşmeler, İsrail ordusunun ateşkese rağmen son günlerde şiddetlendirdiği saldırıların baskısı altında gerçekleştirilecek.

Washington'da 14 ve 23 Nisan'da tarafları bir araya getiren ABD, bu akşam da görüşmelerin 3. turuna ev sahipliği yapıyor.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesine günler kala yapılacak görüşmeler 2 gün sürecek.

Görüşmeler yalnızca diplomatik temasların sürmesi açısından değil, İsrail'in devam eden yoğun saldırılarının yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini engelleme bakımından da kritik önem taşıyor.

Lübnan adına görüşmeleri, eski Washington Büyükelçisi Simon Karam yürütecek. Görüşmelerde ayrıca Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter ile Beyrut'taki ABD Büyükelçisi Mişel İsa'nın yer alması bekleniyor.

Öte yandan İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını son günlerde belirgin şekilde artırdı. İsrail'in dün Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti, Tel Aviv yönetimi ise saldırıların süreceği mesajını verdi.

Sahadaki tablo, Lübnan'da siyasi çevreler ve diplomatik kaynaklar tarafından "ateş altında müzakere" olarak değerlendiriliyor.

Lübnan ateşkesin kalıcı hale gelmesini istiyor

Oldukça kritik bir dönemde yapılacak görüşmede Lübnan yönetimi, İsrail ile yürütülen doğrudan temaslarda ateşkese tam uyulmasının öncelikli başlık olduğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam başta olmak üzere Lübnanlı yetkililer, son dönemde yaptıkları açıklamalarda ateşkesin kalıcı hale gelmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun güney sınır hattına tam şekilde konuşlandırılmasının öncelikli hedefler olduğunu dile getiriyor.

Bu kapsamda yoğun diplomasi trafiği yürüten Lübnan yönetimi, özellikle ABD'den ateşkese uyulması konusunda İsrail üzerindeki baskıyı artırmasını talep ediyor.

Üst düzey bir Lübnanlı resmi kaynak da dün AA'ya yaptığı açıklamada, görüşme öncesinde İsrail'in saldırılarındaki tırmanışın düşürülmesi için çeşitli temaslar yürüttüklerini belirtmişti.

Lübnan'ın beklentileri ve Hizbullah'ın tutumu

Lübnan yönetimi, ABD arabuluculuğundaki doğrudan müzakerelerden öncelikli olarak "İsrail saldırılarının durdurulması, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, devlet otoritesinin ülkenin tamamında tesis edilmesi ve esirlerin geri dönüşünün sağlanmasını" amaçlıyor.

Öte yandan Hizbullah ise İsrail ile doğrudan müzakere yürütülmesine itirazını sürdürüyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, son açıklamalarında, ABD öncülüğünde yürütülen temaslara değinerek, doğrudan müzakere yerine dolaylı müzakere yöntemini desteklediklerini söyledi.

Kasım, "Lübnan yönetimini, İsrail'e tamamen kazanç sağlayan ve karşılıksız tavizler verilen doğrudan müzakerelerden çekilmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanarak, bu tutumdan geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Görüşmelere ilişkin ABD açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, 8 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde tarafların güvenlik endişeleri, sınır meseleleri ve Lübnan'daki Hizbullah etkisinin sona erdirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağını ifade etmişti.

Açıklamada, "kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri oluşturulması, Lübnan'ın egemenliğinin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi, sınırların belirlenmesi ile insani yardım ve yeniden inşa sürecine yönelik somut adımlar atılması için çerçeve oluşturmasının hedeflendiği" kaydedilmişti.

Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 380 kişi can verdi

17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler evlerine dönmeye başladı. Ancak İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek işgal ettiği bölgeler dışında kalan beldelere ve araçlara yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ateşkesten bu yana 380 kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı.

Bir önceki toplantılarla birlikte ateşkes ilan edilmişti

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Yapılan ilk tur görüşmelerin ardından Başkan Trump, Lübnan'da 16 Nisan'da geçici ateşkesi ilan etmişti.