ABD ara seçim anketlerinde Mecliste Demokratlar önde, Senatoda yarış başa baş sürüyor

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ABD'de yapılacak ara seçimler öncesinde anketler, Temsilciler Meclisinde Demokratların öne çıktığını, Senatoda ise çoğunluk mücadelesinin başa baş sürdüğünü gösteriyor.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, seçimlerin ardından Senatodaki 100 sandalyenin 46'sının Demokratlarda, 46'sının ise Cumhuriyetçilerde olması beklenirken 8 sandalyenin hangi partiye geçeceği belirsizliğini koruyor.

Bu 8 eyalette başa baş yarışın sürdüğü koltukların 6'sı Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin bu eyaletlerden 4'ünde öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar öne çıkıyor

Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf, çoğunluğu da elde etmiş olacak.

RCP'nin seçim tahminlerine göre, Temsilciler Meclisinde Demokratların 226, Cumhuriyetçilerin ise 187 sandalye kazanması beklenirken 22 seçim bölgesindeki yarış başa baş devam ediyor.

Bu bölgelerdeki koltukların çoğunluğu Cumhuriyetçi eğilimli görünse de mevcut tahminlerde çoğunluk için gereken 218 sandalye sınırını aşan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı konumda bulunuyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclis'teki 2 sandalye boş konumda.

Kaynak: AA