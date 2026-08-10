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ABD'de Temmuz en sıcak ay olarak kayıtlara geçti

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ABD ana karasında temmuz, 24,94 derece ortalama sıcaklıkla en sıcak ay oldu. Özellikle gece sıcaklıklarındaki artışın etkili olduğu bu rekor, insan kaynaklı iklim değişikliğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ABD ana karasında temmuz, yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verilerine göre, Alaska ve Hawaii??????? dışındaki 48 eyaleti kapsayan ana karada ortalama sıcaklık 24,94 derece olarak ölçüldü.

Bu değer, kuraklık döneminin yaşandığı Temmuz 1936'daki rekoru yaklaşık 0,13 derece aştı.

Alaska genelinde ise mevsim normallerinin altında sıcaklıklar gözlenirken ana karanın genelinde hakim olan aşırı sıcaklar özellikle Güneybatı, Kuzey Ovaları ve Güneydoğu bölgelerinde etkili oldu.

Ortalama sıcaklık rekorunun 24,94 derece ile kırılmasındaki en önemli etkenin gece sıcaklıklarındaki artış olduğu belirtildi.

Bilim insanları, gece sıcaklıklarındaki bu artışın "insan kaynaklı" iklim değişikliğinin belirgin bir göstergesi olduğuna dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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