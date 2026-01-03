Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halk evlerinden çıkarak sokaklara yöneldi, OHAL ilan edildi.

"MADURO VE EŞİ YAKALANDI"

Venezuela'ya yönelik baskı politikasını uzun süredir açık şekilde dile getiren ABD Başkanı Trump, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN MAHKEMELERİNDE YARGILANACAK"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro'nun ne ile suçlandığını açıkladı. Bondi, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır" dedi.

"NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ"

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduklarını bilmediklerini söyleyerek "Hayatta olduklarına dair acil kanıt" talep etti.

Ayrıntılar geliyor...