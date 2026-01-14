Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alacak

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya, Brezilya, İran ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkeye vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacaklarını açıkladı. Yeni düzenlemenin 21 Ocak'tan itibaren uygulanacağı belirtildi.

ABD'li Sözcü'nün paylaştığı haberde Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.
Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.
Uygulamanın, 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi. Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
