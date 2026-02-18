ABD'den "protestoları şiddetle bastırdıkları" gerekçesiyle İranlı yetkililere yaptırım

Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestoları şiddet yoluyla bastırdıkları ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, İranlı yetkililere yönelik yaptırım konusunda yazılı açıklama yaptı.

Pigott, İran'daki protestoları şiddet yoluyla bastırdıkları ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

ABD yönetiminin "İran halkının ifade özgürlüğünü" desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Pigott, İranlıların "barışçıl toplanma" ve "gösteri yapma hakkının" engellenemeyeceğini ifade etti.

ABD'li sözcü yardımcısı, bu kapsamda şu ana kadar 58 İranlı yetkilinin yaptırım listesine eklendiğini kaydetti.