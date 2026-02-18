Haberler

ABD'den "protestoları şiddetle bastırdıkları" gerekçesiyle İranlı yetkililere yaptırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestoları şiddetle bastırdığı ve interneti kısıtladığı gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, İran halkının ifade özgürlüğünün destekleneceği vurgulandı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestoları şiddet yoluyla bastırdıkları ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, İranlı yetkililere yönelik yaptırım konusunda yazılı açıklama yaptı.

Pigott, İran'daki protestoları şiddet yoluyla bastırdıkları ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

ABD yönetiminin "İran halkının ifade özgürlüğünü" desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Pigott, İranlıların "barışçıl toplanma" ve "gösteri yapma hakkının" engellenemeyeceğini ifade etti.

ABD'li sözcü yardımcısı, bu kapsamda şu ana kadar 58 İranlı yetkilinin yaptırım listesine eklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Hakan Çopur -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak

Şaka değil gerçek! Güvercinlere doğum kontrolü uygulayacaklar
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı