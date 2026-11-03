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ABD, 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna-Rusya müzakerelerine arabuluculuk yapacak

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ABD, 10-11 Kasım'da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında yürütülecek müzakerelere arabuluculuk yapacak. Witkoff, görüşmelerin savaş sonrası güvenlik, gerilimin azaltılması, insani yardım ve barışa yönelik sonraki adımlara odaklanacağını belirtti.

ABD'nin, 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında çalışma düzeyinde yürütülecek müzakerelere arabuluculuk yapacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını aktaran Witkoff, görüşmelerin savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barışa yönelik atılacak sonraki adımlara odaklanacağını belirtti.

Witkoff, ABD'li müzakerecilerin, bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini, Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik mimarisini ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyecek ekonomik fırsatları ele alacağını kaydetti.

Witkoff, gelecek nesiller için kalıcı güvenlik sağlayacak kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik olarak Kiev, Oslo ve St. Petersburg'da kaydedilen ilerlemenin üzerine yeni adımlar atmayı beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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