ABB, Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin ( Tusaş ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının ardından, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yer altı çarşısında güvenlik tedbirlerini artırdı.

ABB, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'dan yer altındaki metro çarşısına girilen 13 kapıda,102 güvenlik personeli, 3 özel eğitimli K-9 köpek, x-ray ve metal el detektörleriyle yapılan güvenlik uygulamasını yoğunlaştırdı.

Yer altı çarşısına girenleri metal el detektörleriyle arayan güvenlik personeli, TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından, yolcu güvenliğini ön planda tutmak amacıyla metro çarşısı girişlerinde yer alan x-ray cihazlarını da daha sık kullanmaya başladı.

Çarşı girişlerinde, toplumsal amaçlı olaylar için güvenlik eğitimleri verilmiş K-9 köpekleri de kullanılıyor.

ABB güvenlik personelince güvenlik kamerasıyla izlenen metro çarşısında, şüpheli durumlarda polis ekiplerine raporda bulunularak olası olayların önüne geçiliyor.