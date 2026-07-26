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ASKİ: Mamak ve Altındağ'da su kesintisi 12 saatte giderilecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintisine ilişkin arızanın 11-12 saat içinde giderilebileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintisine ilişkin arızanın 11-12 saat içinde giderilebileceğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintisinin, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının trafoda hasara yol açması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, trafo ve hasar gören kabloların yenilenerek bölgeye yeniden su verilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bir gün önce P10 Pompa İstasyonu'nda yaşanan arızanın gece saatlerine kadar süren çalışmayla giderildiğini ve bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını belirten Mert, "11-12 saat gibi kısa bir zamanda hem trafoyu hem de kabloları yenileyeceğiz. Bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirip suyu vermeye çalışacağız. En kısa zamanda arızayı gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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