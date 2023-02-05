ABB'den karla mücadele aracına evrak kontrolü yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yoğun kar yağışı sırasında, "emniyet güçlerinin kar küreme aracını evrak sorma gerekçesiyle durdurduğu"na ilişkin gerçek dışı paylaşımda bulunan personelin görevine son verildiğini açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada, 3 Şubat Cuma akşamı yaşanan yoğun kar yağışı sırasında, Mamak Fen İşleri Şefliğinde görevli bir personelin kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "emniyet güçlerinin kar küreme aracını evrak sorma gerekçesiyle durdurduğu"nu iddia ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yapılan soruşturmada böyle bir hususun yaşanmadığı tespit edilmiş olup ilgili personel görevden alınmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm devlet kurumlarıyla uyum içerisinde çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.