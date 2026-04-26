ABB'den Tip 1 diyabetli gençlere sensör desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Tip 1 diyabet hastası gençlere yönelik "Sensör Destek Programı"nı yeniden başlattı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, programla hastaların yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında, 100 gence 6 ay boyunca düzenli olarak diyabet sensörü desteği verilecek.

Programa, 19-30 yaş arasındaki gençler başvurabilecek. Başvuru şartlarına "https://forms.ankara.bel.tr/diyabet-sensoru-destek-programi" adresinden ulaşılabiliyor.