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ABB, 29 Ekim'de Zafer Meydanı'ndan 2'nci Meclis'e fener alayı düzenleyecek

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ABB, 29 Ekim'de Zafer Meydanı'ndan 2'nci Meclis'e fener alayı düzenleyecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde 29 Ekim'de Zafer Meydanı'ndan 2'nci Meclis'e fener alayı düzenleyecek. Etkinlikler saat 18.00'de Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun gösterisiyle başlayacak, fener alayı 19.00'da yürüyecek.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Zafer Meydanı'ndan 2'nci meclise uzanan Fener Alayı ile Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyacak. 18.00'de başlayacak etkinlikler kapsamında Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Seğmenler de Başkentlilerle buluşacak.

ABB, 29 Ekim'de Başkent'i Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla buluşturmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerde vatandaşlar, müzik ve geleneksel gösteriler eşliğinde kutlama heyecanını yaşayacak. Türk bayraklarının dalgalanacağı fener alayıyla Cumhuriyet coşkusu Zafer Meydanı'ndan 2'nci meclise taşınacak.

ZAFER MEYDANI'NDAN 2. MECLİS'E FENER ALAYI

29 Ekim Perşembe günü Zafer Meydanı'nda düzenlenecek program saat 18.00'de Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun gösterisiyle başlayacak. Saat 18.30'da sahne alacak Seğmenler, gösterileriyle kutlamalara renk katacak. Kutlamaların en coşkulu anlarından biri ise saat 19.00'da başlayacak Fener Alayı olacak. Zafer Meydanı'ndan 2'nci meclise uzanacak yürüyüşte Başkentliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet için yürüyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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