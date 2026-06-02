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Edirne'de abart egzozlu motosiklet sürücüsüne 27 bin lira ceza

Edirne'de abart egzozlu motosiklet sürücüsüne 27 bin lira ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsü B.D.'ye 27 bin 629 lira idari para cezası kesildi, motosikleti trafikten men edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücü B.D.'ye 27 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehsuvar Mahallesi Alay Kavşağı yakınlarında abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen B.D. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede B.D.'nin ehliyetini aldığını fakat sürücü belgesine dönüştürmediği, ayrıca motosikletin egzozunda değişiklik yaptığı belirlendi. B.D.'ye ilgili maddelerden 27 bin 629 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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