Üye Girişi
Haberler

Abant Gölü Milli Parkı'ndan dönen aile cip kazası geçirdi

Güncelleme:

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'ndan dönen bir ailenin içinde bulunduğu cip, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarılan aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı'ndan dönen ailenin içinde bulunduğu cip, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Ters dönen cipin içerisinde bulunan 4 kişilik aileyi boğulmaktan yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçaalan köyü mevkisinde meydana geldi. Abant Gölü Milli Parkı yönünden D-100 karayolu istikametine giden Ufuk Temizer (39) yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cip, sürücüsünün kontrolonü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Derede ters dönen cipin içerisinde bulunan sürücü Ufuk Temizer, eşi Havva Temizer (39) çocukları Mustafa Arel Temizer (3) ve Elisa Temizer (8) aracın yarısına kadar dolan su nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Cipte bulunan Temizer ailesi yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yapan Temizer ailesinin hafta sonu tatili için gittikleri Abant Gölü Milli Parkı'ndan döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akçaalan Abant Kurtarma Soruşturma Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title