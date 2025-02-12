Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Buzlu Gölette Tatilcilere Uyarı
Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı'nın yüzeyi buzla kaplandı. 4 gündür süren yağışlar ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan buzlanma için tatilcilere dikkatli olmaları hatırlatıldı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği milli parkta 4 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle parktaki gölün yüzeyi buz tuttu.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, tatilcilere buz tutan gölün yüzeyine çıkmama uyarısında bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel