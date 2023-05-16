AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyı: Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'nin Ön Bulgu ve Sonuçlarını Not Ediyor ve...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerle ilgili bugün ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “AB, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de yapılan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Türk halkının demokratik oy verme hakkını kullanması yönündeki kararlılığının açık bir göstergesi olan yüksek katılımı memnuniyetle karşılamaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti’nin ön bulgu ve sonuçlarını not ediyor ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz. AB, eşit şartlarda, şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere duyulan ihtiyaca büyük bir önem atfetmektedir” denildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle ilgili bugün ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "AB, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de yapılan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Türk halkının demokratik oy verme hakkını kullanması yönündeki kararlılığının açık bir göstergesi olan yüksek katılımı memnuniyetle karşılamaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'nin ön bulgu ve sonuçlarını not ediyor ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz. AB, eşit şartlarda, şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere duyulan ihtiyaca büyük bir önem atfetmektedir" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün ortak bir açıklama yaptı. AB Dış İlişkiler Servisi'nin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklama şöyle:

"AB, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de yapılan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Türk halkının demokratik oy verme hakkını kullanması yönündeki kararlılığının açık bir göstergesi olan yüksek katılımı memnuniyetle karşılamaktadır.

AGİT ve Avrupa Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti'nin ön bulgu ve sonuçlarını not ediyor ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz. AB, eşit şartlarda, şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere duyulan ihtiyaca büyük bir önem atfetmektedir. AB, yeni meclisin görevine başlamasını sabırsızlıkla beklemektedir."