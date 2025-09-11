AB Yetkilisi Pompeiopolis Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

ÖZGÜR ALANTOR/HAMZA SEFA YILMAZ - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin açılış töreni için Sinop'ta bulunan Vilcinskas, ardından Pompeiopolis Antik Kenti'ni ziyaret ederek beraberindekilerle kazı alanını inceledi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Şenoğlu ve Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale'nin eşlik ettiği Vilcinskas, Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan ve ilçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde bulunan Pompeiopolis hakkında kazı başkanı ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük'ten detaylı bilgi aldı.

Tanıtım merkezini de gezen Vilcinskas, kazılarda çıkarılan eserleri inceledi.

"AB destek olabilir"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Vilcinskas, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pompeiopolis'in çok önemli bir antik kent olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarında önemli yol katedildiğini vurgulayan Vilcinskas, "Burada arkeologlar muazzam bir iş çıkarıyor. Pompeiopolis çok önemli bir Roma şehri ve aynı zamanda Taşköprü'ye de çok yakın, çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Burada çok önemli keşifler yapılıyor. Burada ortaya çıkarılan mozaikler, hem yerli hem de yabancı turistler için burayı çok büyük bir cazibe merkezi haline getirebilir." diye konuştu.

Antik kentin turizme kazandırılabilmesi için yapılacak projelere Avrupa Birliği'nin de destek verebileceğini dile getiren Vilcinskas, şunları kaydetti:

"Kesinlikle Avrupa Birliği için çok ilgi çekici. Avrupa Birliği'nin böyle bir yere destek olmak ilgisini çeker zira ortak kültürel mirasımızı vurgulayan bir yer burası. Gelecekte de buradaki turizm potansiyeline erişilmesi ve artırılması için yatırım yapılması gayet muhtemel. Tabii ki gerek yerel yönetimin gerek arkeologların gerekse yerel işletmelerin buranın önemini anlaması ve gelecekte AB delegasyonuna somut plan ve projelerle gelmesi çok önemli olacaktır."

Pompeiopolis'in Avrupa'da da tanındığını aktaran Vilcinskas, "Eğer söz konusu Pompeiopolis ise marka açısından hiç sorun yok çünkü gayet tanınırlığı olan, herkesin bildiği bir isim Pompei. Bu isim sebebiyle pek çok insanı cezbedebilir. Ana yola yakın olması ve erişiminin kolay olması çok büyük bir avantaj. İhtiyaç duyulansa turizm altyapısı, turistlerin kalabileceği oteller, sahaya dair daha fazla bilgi ve aynı zamanda buranın Türkiye turizm haritasına eklenmesi gerekiyor." dedi.

Avrupa Birliği olarak Sinop Cezaevi'nin restorasyonuna sağladıkları katkı gibi diğer kültürel çalışmalara da destek sağlayabileceklerine değinen Vilcinskas, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanı ile Sinop Cezaevi'nin açılışına katılma şerefine nail olduk. Bu projeyle de aslında ortaklığımızın derinliğini görmüş olduk. Önümüzdeki yıllarda tabii ki kütüphaneler, müzeler ve kültürel alanların restorasyonuna katkı sağlamayı isteriz çünkü bu ortak mirasımız ve insanları da bir araya getirecek bir şey." ifadelerini kullandı.

Pompeiopolis Antik Kenti

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti milattan önce 64 yılında Romalı general Pompeius Magnus tarafından Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kuruldu.

Kentin adı, Romalı general Pompeius'tan türetilmiş olan Pompeiopolis olarak adlandırılmış ve bu isim, "Pompeius'un Şehri" anlamına gelmektedir. Pompeiopolis, milattan sonra 6. yüzyılın ortalarında bir piskoposluk merkezi olarak önem kazanmıştır.

Antik kentte 2006 yılında başlayan kazı çalışmalarında şu ana kadar tiyatro, odion, villa, o dönem kullanılan bir Roma yolu, mozaikler, heykeller, sikke, mermer ve seramik parçaları çıkartıldı. Bu eserler, kazı alanının yanında bulunan tanıtım merkezi ve Kastamonu Arkeoloji Müzesi'nde görülebilmektedir.