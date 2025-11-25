Haberler

AB ve AfB'den Sudan'daki Çatışmalar İçin Sonuç Bildirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin El-Faşir'i ele geçirmesi sonrası işlenen zulmü kınayarak ülkede barış çağrısında bulundu. Zirvede, uluslararası insani yardımın iyileştirilmesi ve çatışmalardan kaçanlara destek için ortak taahhütler yenilendi.

Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği (AfB), Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) El-Faşir kentini ele geçirmesinin ardından işlediği zulmü kınayarak ülkedeki çatışmaların sona ermesine yönelik çağrıda bulundu.

Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen 7. AB-AfB Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride taraflar, Ukrayna, işgal altındaki Filistin toprakları, Sudan, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sahel, Somali ve dünyadaki diğer "savaş ve çatışma" bölgelerinde "adil, kapsamlı ve kalıcı" barış sağlanması çağrısı yaptı.

HDK'nin El-Faşir'i ele geçirmesinin ardından burada işlediği zulmün kınandığı bildiride, "Sudan'daki durumdan derin endişe duyuyoruz ve birleşik ve sivil bir geçişe yönelik, AfB-Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) liderliğinde ve Sudanlıların sahiplendiği siyasi sürece desteğimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi ve insani yardımın ülke geneline engelsiz erişmesi için çağrı yapıldı.

Uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin çoğalması, siviller ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar, insani yardım erişiminin azalması gibi "artan insani yardım sorunları"ndan derin endişe duyulduğu belirtilen bildiride, taraflar, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan ve çatışmalardan kaçanlara yardım etme konusundaki ortak taahhüdü yineledi.

Bildiride, uluslararası sistemdeki reform gündemine de değinilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) temsil kabiliyetiyle hesap verilebilirliği daha yüksek, daha kapsayıcı ve şeffaf hale gelmesine yönelik çağrı yapıldı.

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığının engellenmesi konusunda işbirliğinin artırılacağı kaydedilen bildiride, "Ayrıca, özellikle kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel istikrar yoluyla, düzensiz göç ve zorla yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride taraflar, 8. AB-AfB Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanmayı kabul etti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.