AB ve AfB'den Sudan'daki Çatışmalar İçin Sonuç Bildirisi

Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği (AfB), Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) El-Faşir kentini ele geçirmesinin ardından işlediği zulmü kınayarak ülkedeki çatışmaların sona ermesine yönelik çağrıda bulundu.

Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen 7. AB-AfB Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride taraflar, Ukrayna, işgal altındaki Filistin toprakları, Sudan, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sahel, Somali ve dünyadaki diğer "savaş ve çatışma" bölgelerinde "adil, kapsamlı ve kalıcı" barış sağlanması çağrısı yaptı.

HDK'nin El-Faşir'i ele geçirmesinin ardından burada işlediği zulmün kınandığı bildiride, "Sudan'daki durumdan derin endişe duyuyoruz ve birleşik ve sivil bir geçişe yönelik, AfB-Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) liderliğinde ve Sudanlıların sahiplendiği siyasi sürece desteğimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi ve insani yardımın ülke geneline engelsiz erişmesi için çağrı yapıldı.

Uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin çoğalması, siviller ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar, insani yardım erişiminin azalması gibi "artan insani yardım sorunları"ndan derin endişe duyulduğu belirtilen bildiride, taraflar, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan ve çatışmalardan kaçanlara yardım etme konusundaki ortak taahhüdü yineledi.

Bildiride, uluslararası sistemdeki reform gündemine de değinilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) temsil kabiliyetiyle hesap verilebilirliği daha yüksek, daha kapsayıcı ve şeffaf hale gelmesine yönelik çağrı yapıldı.

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığının engellenmesi konusunda işbirliğinin artırılacağı kaydedilen bildiride, "Ayrıca, özellikle kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel istikrar yoluyla, düzensiz göç ve zorla yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride taraflar, 8. AB-AfB Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanmayı kabul etti.