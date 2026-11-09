AB ülkeleri EUMAM Ukrayna misyonunu 2028'e kadar uzatıp 300 milyon avro ayırdı

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukraynalı askerlere eğitim ve danışmanlık sağlayan AB Ukrayna Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM Ukrayna) görev süresini 2 yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin, EUMAM Ukrayna'nın görev süresini 15 Kasım 2028'e kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, EUMAM Ukrayna'ya bu dönem için 300 milyon avroluk bütçe tahsis edildiği kaydedilerek "Misyonun görev kapsamı ayrıca, savaş alanından edinilen derslere odaklanacak ve Ukrayna'nın savunma gündemini desteklemek üzere askeri eğitimi güçlendirecek şekilde genişletildi." denildi.

EUMAM Ukrayna'nın ABD, İngiltere, Kanada ve Norveç gibi uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceği aktarılan açıklamada, misyonun ayrıca Gönüllüler Koalisyonu ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik askeri yardım ve eğitim faaliyetlerini koordine eden Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Girişimi (NSATU) ile işbirliği yapacağı vurgulandı.

AB verilerine göre Ukraynalı askerlere eğitim ve danışmanlık sağlamak için Ekim 2022'de oluşturulan misyon, şu ana kadar 100 binden fazla askere eğitim verdi.

Kaynak: AA