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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, İzmir'deki can kaybına taziye mesajı yayımladı

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, İzmir'deki can kaybına taziye mesajı yayımladı
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, İzmir'de can kayıplarına yol açan faciadan derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Orav, sosyal medya mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyip Avrupa'nın Türkiye halkının yanında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, İzmir'de yaşanan ve can kayıplarına yol açan faciadan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Orav, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir'de yaşanan trajedi ve can kaybı karşısında derin bir üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz kurbanlar, yakınları ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte. Avrupa, yas ve dayanışma içinde Türkiye halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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