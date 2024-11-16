AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aizanoi Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyet, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kentteki Zeus Tapınağı ve antik stadyumu gezen Ossowski ile beraberindekiler, Roma döneminden kalma eserleri inceleyip bilgi aldı.

Ossowski, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kütahya'nın pek çok tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu gördüğünü söyledi.

Aizanoi'den etkilendiğini belirten Ossowski, "Aizanoi Antik Kenti'ni çok beğendim. En çok da Zeus Tapınağı çok güzel. Dünyanın birçok ülkesindeki kültür miraslarını da ziyaret ettim. Ayrıca Kütahya'nın dünyanın en iyi porselenlerini üreten kentlerden biri olduğunu gördüm." diye konuştu.

Ziyarette konuk heyete, Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.