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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Avrupa ordusu" fikrini desteklemediğine işaret etti

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa ordusu fikrine karşı çıkarak, üye ülkelerin kendi orduları olduğunu ve 23 AB ülkesinin NATO üyesi olduğunu belirtti. İkinci bir ordu oluşturmanın kafa karışıklığı yaratacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Avrupa ordusu" fikrini desteklemediğine işaret ederek, her üye ülkenin ordusunun bulunduğunu, 23 AB ülkesinin de NATO üyesi olduğunu anımsatarak, "İkinci bir ordu oluşturamazsınız. Bu nedenle kafa karışıklığı yaratabilecek yapılar oluşturmamak çok önemli." dedi.

Kallas, dönem başkanı olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan gayriresmi AB Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Savunmanın genel olarak ulusal yetki olduğuna işaret eden Kallas, "Biz üye devletleri daha fazla birlikte çalışmaya teşvik etmeye çalışıyoruz çünkü üye devletler güçlü olursa, NATO içindeki Avrupa ayağı da güçlü olur." diye konuştu.

Kallas, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi neden ilave bir orduyu desteklemediğime gelince, her üye devletin zaten bir ordusu var. Bu orduyu NATO'ya tahsis ederseniz ki 23 üye devlet aynı zamanda NATO üyesi, o zaman bu orduyu başka yerde kullanamazsınız. Ayrıca bunun yanında paralel, ikinci bir ordu oluşturamazsınız. Bu nedenle kafa karışıklığı yaratabilecek yapılar oluşturmamak çok önemli."

Kallas, Avrupa düzeyinde, 42/7 maddesi bulunduğunu ancak bunun NATO'daki 5. maddeye eşdeğer olmadığını belirterek, bu maddenin üye devletlerin yardıma ihtiyaç duyması durumunda nasıl işler hale getirebileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

AB nezdinde de bazı araçlar bulunduğuna dikkati çeken Kallas, hibrit saldırılarla ilgili krize müdahale ekiplerinin de devrede olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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