AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den Sudan'da kıtlık uyarısı çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Sudan'da insanların açlıktan öldüğünü belirterek, acilen çatışmanın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Lahbib, Sudan'daki gelişmelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin iki bölgesinde daha akut yetersiz beslenme seviyelerinin kıtlık eşiğini aştığına dikkati çeken Lahbib, bu ölümlerin engellenebileceğinin altını çizdi.

Lahbib, "Hemen şimdi çatışmaya son verin. Hemen şimdi engelsiz insani yardım erişimine izin verin." vurgusunu yaptı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı öne sürülmüştü.