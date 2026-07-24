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AB: Rusya'nın Ukrayna'da Letonya Fahri Konsolosluğu'nu vurması nedeniyle Rus temsilcisini çağırdık

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'daki Letonya Fahri Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisinin AB Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağrıldığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'daki Letonya Fahri Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisinin AB Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağrıldığını bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarının, sivillerin tesadüfen değil, kasıtlı olarak hedef alınmasına neden olduğunu belirten Kallas, "Slovyansk'taki Letonya Fahri Konsolosluğu'nun vurulması, Moskova'nın uluslararası hukuku tamamen hiçe saydığını bir kez daha ortaya koyuyor. Letonya'ya tam desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kallas, buna karşılık, Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisinin EEAS'a çağrıldığını belirterek, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yeni yaptırım listeleri önermeyi planladığını aktardı.

Kaynak: AA
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