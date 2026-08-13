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AB Biyometrik Sınır Sistemi Havalimanlarında Kuyrukları İkiye Katladı

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AB'nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Brüksel, Frankfurt ve Amsterdam gibi havalimanlarında AB dışı yolcular için pasaport kontrol sürelerini iki katına çıkardı; bekleme süreleri 120 dakikayı aştı. Biyometrik veri kaydı esnetilse de yoğunluk sürüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni biyometrik sınır kontrol sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Brüksel Havalimanı'nda özellikle AB dışı yolcuların pasaport kontrollerinde uzun kuyruklara yol açmaya devam ediyor.

Financial Times ile seyahat analiz şirketi Qsensor'un verilerine göre, Avrupa'nın bazı büyük havalimanlarında EES'nin uygulanmasıyla sınır kontrolündeki bekleme süreleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına kadar çıktı.

Frankfurt Havalimanı'nda temmuzdaki bekleme süresi geçen yılın aynı dönemindeki 60 dakikadan 120 dakikaya çıkarak iki katına ulaştı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da en yüksek bekleme süresi 80 dakikadan 120 dakikaya yükselirken Almanya'nın Münih kentinde 31 dakikadan 60 dakikaya çıkarak yaklaşık iki katını buldu.

Brüksel Havalimanı da sistem nedeniyle uzun bekleme sürelerinin yaşandığı havalimanları arasında yer alıyor.

Havalimanı yönetiminin daha önce açıkladığı verilere göre, EES kapsamındaki AB dışı yolcular için sınır kontrolündeki bekleme süreleri giden yolcu bölümünde 2 saatin, gelen yolcu bölümünde ise 3 saatin üzerinde seyrediyor.

Havalimanı yönetimi, EES'nin uygulanmasında daha fazla esneklik sağlanması çağrısında bulunurken sınır kontrol noktalarında Federal Polisin tam kapasite personelle görev yapması bekleme sürelerinin azaltılması açısından önem taşıdığını belirtiyor.

10 Nisan'da yürürlüğe giren ve pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son veren sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle pasaport kontrol süreleri de uzuyor.

AB Komisyonu yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde ulusal makamların EES kapsamındaki biyometrik veri kayıt işlemlerini geçici olarak askıya alabileceğini açıklamıştı. Komisyon, bu esnekliğin sınır kontrollerinin durdurulması anlamına gelmediğini, güvenlik kontrollerinin her durumda sürdürüleceğini belirtmişti.

Ancak Brüksel Havalimanı'nda yoğunluğun azaltılması amacıyla EES kapsamında biyometrik verilerin kaydedilmesi geçici olarak ertelense de sınır kontrollerindeki uzun bekleme süreleri devam ediyor.

AB Komisyonunun yoğunluğun yaşandığı sınır geçiş noktalarında EES kapsamındaki bazı biyometrik işlemlerin geçici olarak esnetilmesine imkan tanıyan uygulaması sürerken mevcut esnekliğin eylülde son bulması öngörülüyor.

Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasına yaklaşılmasıyla dönüş yolculuklarının yoğunlaşması ve havalimanındaki yolcu trafiğinin artması bekleniyor.

Kaynak: AA
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