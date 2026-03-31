AB, BM barış gücü askerlerinin Lübnan'daki saldırılarda öldürülmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan askerlerin Lübnan'da öldürülmesini kınadı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, AA muhabirinin Lübnan'da UNIFIL askerlerinin öldürülmesi ve Fransız birliğinin hedef alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

AB'nin UNIFIL askerlerinin ölümüne ve bazılarının yaralanmasına yol açan saldırıları kınadığının altını çizen Al Anouni, "Son günlerde Fransız birliğini hedef alan saldırıları da ayrıca kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Al Anouni, söz konusu saldırıların aydınlatılması için kapsamlı soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunduklarını belirterek, söz konusu saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu ve derhal sona ermesi gerektiğini söyledi.

UNIFIL'in Lübnan'ın istikrarı için temel güç olduğunu ifade eden Al Anouni, barış gücüne desteklerini yineledi.

UNIFIL, 29-30 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Lübnan'ın Nagoura bölgesindeki Fransız birliğinin saldırılara uğradığını bildirmişti.