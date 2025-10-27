Haberler

AB, Litvanya'nın Hava Sahası İhlali Üzerine Önlemleri Hızlandırıyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Litvanya'nın hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Doğu Kanat Gözlemi ve Avrupa dron savunma inisiyatiflerini hızlandırma gerekliliğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'un bu tür balonlar göndererek ülkeye tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), Litvanya'nın hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Doğu Kanat Gözlemi ve Avrupa dron savunma inisiyatiflerini hızlandırma gerekliliğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, meteoroloji balonları tarafından hava sahası ihlal edilen Litvanya ile tam dayanışma içinde olunduğunu bildirdi.

Von der Leyen, "Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir provokasyondur. Bir hibrit tehdittir. Buna müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Doğu Kanat Gözlemi ve Avrupa dron savunma inisiyatiflerine değinen von der Leyen, bunları hızlandırma gerekliliğini vurguladı.

AB Konseyi Antonio Costa da "Bu karma faaliyetler durdurulmalı ve Belarus daha fazla olayın yaşanmasını önlemelidir. AB, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki suç ortaklığı nedeniyle bu rejime baskı yapmaya devam edecek ve AB'nin doğu sınırının korunmasını destekleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak sigaralar

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

AB'nin hava sahası ihlalleri

AB, son aylarda Polonya, Romanya, Estonya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesi, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmesi üzerine sınır gözetleme ve savunma sistemlerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Bu kapsamda geliştirilen yeni dron savunma inisiyatifleri, hava sahasının korunması ve istihbarat kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
