AB Konseyi Başkanı Costa, Bulgaristan'da Ukrayna Desteğini Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sürdürdüğü ziyaretler kapsamında Bulgaristan'a gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "AB olarak desteğimiz, Ukrayna'nın üç yılı aşkın bir savaşın ardından bu ülkenin egemenliğini korumasına yardımcı oldu." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile görüştükten sonra düzenlenen ortak brifingde konuşan Costa, Bulgaristan'ın Schengen ve Avro bölgelerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Costa, Fransa'nın başkenti Paris'te dün yapılan Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesinde 26 ülkenin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çabalarını birleştirmeyi kabul ettiğini, ancak her ülkenin katılım şeklini kendi başına belirleyeceğini belirtti.

"(AB'de) Eğitim ve tatbikat misyonumuzu genişleteceğiz ve Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemeye devam edeceğiz." diyen Costa, şöyle konuştu:

"AB olarak desteğimiz, Ukrayna'nın üç yılı aşkın bir savaşın ardından bu ülkenin egemenliğini korumasına yardımcı oldu. Bulgaristan bu çabaya önemli katkıda bulundu. Bulgaristan'ın askeri desteği, yardımı, deneyimi ve bölgesel bilgileri, Ukrayna'yı destekleme çabalarımızda temel bir rol oynuyor."

Avrupa'nın, hibrit tehditlere karşı araçlar geliştirmek ve bunları engellemek zorunda olduğuna işaret eden Costa, "Rusya'nın hibrit saldırılar tarzındaki davranışları Avrupa topraklarında da görülüyor. Siber saldırılar, altyapının tahrip edilmesi ve demokrasiyi baltalamaya yönelik olan bu girişimler, Ukrayna'nın ötesinde de gözlemleniyor." diye konuştu.

Başbakan Jelyazkov

Başbakan Rosen Jelyazkov, Karadeniz bölgesindeki güvenlik sorunlarına değinerek, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz Güvenlik Havzası'nı kurma arzusunu sürdürüyor." dedi.

AB güvenliği ve savunmasının güçlendirilmesinin Bulgaristan için "özel önem taşıdığını" belirten Jelyazkov, şunları kaydetti:

"Savunma, son yıllarda gözlemlediğimiz saldırgan davranışları engellemenin tek yoludur. Ukrayna'da kalıcı istikrar ve refah, Avrupa'da kalıcı barış ve refahın garantisidir. Karadeniz havzası, iç entegrasyon ve enerji bağımsızlığı açısından önemlidir. Saldırganlık, enerji, ticaret ve insani güvenliğin çok önemli bir baskı aracı olduğunu göstermiştir. Karadeniz, izole bir havza olarak değil, Avrupa'nın daha geniş bir güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir."

Costa, AB üye ülkelerinin başkentlerini kapsayan ziyaretler dizisini sürdürüyor.

Costa'nın ziyaretlerinin, bu ülkelerin devlet yöneticilerinin AB'deki güncel konular hakkındaki görüşleri konusunda bilgi almak amaçlı olduğu açıklanmıştı.