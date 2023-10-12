AB, Gazze'ye temel malzemelerin ulaşması gerektiğini bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in bombaladığı Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in bombaladığı Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, X sosyal medya platformunda, Gazze'ye gıda, su ve yakıt gibi acil insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayan mesajını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Evrensel değerler ve insan onuruna her zaman, her yerde saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Michel, bunların AB'nin özünü oluşturduğunu kaydetti.

Michel, "Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Temel malzemeler en zor durumdaki kişilere ulaşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.