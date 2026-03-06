AB Konseyi Başkanı Costa, Orta Doğu'daki durumu ele almak için Azerbaycan'a gidecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, 11 Mart'ta Orta Doğu'daki durumu da ele almak için Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Costa'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve hükümet temsilcileriyle bir dizi üst düzey görüşme için 11 Mart'ta Bakü'ye gideceği bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan, AB için stratejik öneme sahip bir ortaktır. Enerji işbirliğimiz, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirme ve enerji güvenliğimizi güçlendirme çabalarımız için çok önemlidir. Görüşmemiz aynı zamanda Ortadoğu'daki hızla gelişen jeopolitik durumu ele almak için de bir fırsat olacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile iletişime geçmiş, AB saldırıyı kınamıştı.