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AB Komisyonu üye ülkeleri 21,3 milyar avroluk SAFE kaynağını kullanmaya çağırdı

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AB Komisyonu, üye ülkeleri SAFE mekanizması kapsamında ayrılan 21,3 milyar avroluk kaynağı savunma kapasitesini güçlendirmek ve Ukrayna'ya desteği artırmak için kullanmaya çağırdı. Ülkelerden yatırım planlarına Ukrayna ile ortak savunma tedarikini dahil etmeleri istendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeleri, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve Ukrayna'ya desteği artırmak amacıyla "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) mekanizması kapsamında ayrılan 21,3 milyar avroluk kaynağı kullanmaya davet etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, SAFE mekanizmasının ikinci tur başvurularının tüm üye ülkelere açık olacağı bildirildi.

Üye ülkelerin, ulusal savunma ihtiyaçları ve önceliklerinin yanı sıra Ukrayna ile işbirliğini güçlendirmek için de bu kaynaktan yararlanmalarının teşvik edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda ülkelerin yatırım planlarına Ukrayna ile ortak savunma tedarikini dahil etmeleri istendi.

Açıklamada, üye ülkelere, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve Ukrayna'ya desteği artırmak amacıyla SAFE mekanizması kapsamında ayrılan 21,3 milyar avroluk kaynağı kullanma çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna ve AB üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin acil ihtiyaçları doğrultusunda insansız hava araçları (İHA), hava ve füze savunma sistemleri, İHA'lara karşı savunma sistemleri, mühimmat ve füzelere öncelik verilmesi önerildi.

İkinci tur finansman olanakları, Mayıs 2025'te kabul edilen ve toplam 150 milyar avroluk uzun vadeli krediler sağlayan SAFE mekanizmasının bir parçasını oluşturuyor.

Üye ülkeler, Kasım 2025'te savunma sanayi planlarını Komisyona sunarken, bazı ülkeler daha önce üzerinde uzlaşılan tutarlardan daha düşük miktarlarda finansman talep etmişti.

Mekanizmaya katılmaya karar veren 19 üye ülkenin tamamı için kredi anlaşmaları AB tarafından onaylanmıştı.

Bu ülkelerin 16'sıyla kredi anlaşmaları imzalanırken, ön finansman talebinde bulunan 11 ülkeye şu ana kadar yaklaşık 13,5 milyar avro ödeme yapılmıştı.

Kaynak: AA
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