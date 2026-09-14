AB Komisyonu, çocukların çevrim içi korunması için yasa teklifi sunacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amacıyla hazırlanan ve sosyal medya erişimine yaş kısıtlaması getirilmesi beklenen "AB Çocuk Yasası"nı 17 Eylül'de sunacağını duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "AB Çocuk Yasası"nı 17 Eylül'de resmi olarak teklif edeceklerini söyledi.

Yasa teklifinde AB genelinde sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirilmesinin de bulunması bekleniyor.

Politico internet sitesinin yasa teklifinin hazırlık belgelerine dayandırdığı haberine göre, sosyal medya ve video paylaşım platformlarının yanı sıra yapay zeka destekli sohbet uygulamaları da kapsam dahilinde olacak.

Eğitim amaçlı kullanılan uygulamalar ise kapsam dışında tutulacak.

AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen "Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti" 13 yaşın altındaki çocukların "sosyal medya plus" olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "algoritmaların şekillendirdiği çocuklukları" kabul etmek zorunda olmadıklarını belirterek 16 Eylül'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında yeni yasa teklifine ilişkin detayları aktaracağını belirtmişti.

Kaynak: AA