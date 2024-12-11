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Erdoğan ile telefonda Suriye'yi görüşen Leyen, Türkiye'yi ziyaret edecek

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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki son gelişmeleri telefonda ele alan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Leyen'in çantasında mültecilerin ülkelerine geri dönüşüyle ilgili konuların yer aldığı ifade ediliyor.

Suriye Beşar Esad rejiminin çöküşüyle, sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkeler, onları geri göndermek için çözümler aramaya başladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Suriyeli göçmenler, pek çok ülkenin iç politikasında keskin değişikliklere neden oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkeler o yüzden hızlı bir çözüm peşinde. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu.

"ERDOĞAN İLE ÖNEMLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

"SURİYE'DEKİ AZINLIKLAR KORUNMALI"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.

VON DER LEYEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

Erdoğan ile telefonda Suriye'yi görüşen Leyen, Türkiye'yi ziyaret edecek
Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Bir 5 milyon mülteci daha kitleyecekler bize para karşılığı. Avrupanın paralı askeri olduk sınırlarıni koruyoruz.

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Haber Yorumlarımrx clay:

Tabii ki bizim menfaatimize bir durum için gelmiyorlar. Tabii ki suriye halkının menfaati içinde gelecek değiller. Tek bir amaçları vardır Avrupa birliği ülkelerini sınırlarını halklarını korumak.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Toplantıda mutlaka Emine Erdoğan' da olur.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Bakalım yine ne isteyecekler bitmedi Türkiye'den istedikleri sömürdükleri

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Haber Yorumlarıhasan polat:

kelle başı 5 bin euro

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