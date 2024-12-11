Erdoğan ile telefonda Suriye'yi görüşen Leyen, Türkiye'yi ziyaret edecek

Suriye Beşar Esad rejiminin çöküşüyle, sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkeler, onları geri göndermek için çözümler aramaya başladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Suriyeli göçmenler, pek çok ülkenin iç politikasında keskin değişikliklere neden oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkeler o yüzden hızlı bir çözüm peşinde. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu.

"ERDOĞAN İLE ÖNEMLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

"SURİYE'DEKİ AZINLIKLAR KORUNMALI"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.

VON DER LEYEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı açıklandı.