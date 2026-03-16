Von der Leyen, IKBY Başkanı Barzani ile Orta Doğu ve Körfez'deki güvenlik durumunu görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik durumunu değerlendirdi. Von der Leyen, Kürdistan bölgesinin istikrar sağlama rolünün önemine dikkat çekti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Barzani'yle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik durumunu ele aldıklarını aktaran von der Leyen, "Günümüzde Kürdistan bölgesinin istikrar sağlayıcı güç olarak rolü her zamankinden daha kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin güvenliği sağlamak ve "yeniden yapılanmada elde edilen kazanımları korumak" için Barzani'yle birlikte çalışmada kararlı olduğunu kaydederek Irak ve IKBY'ye desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
