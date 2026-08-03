AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İspanya ve Fas'ın Sebte'deki gelişmeleri yönetme şeklini övdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Madrid ve Rabat'ın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerinin ardından geri dönüş işlemlerini "hızlı şekilde yürütmelerini" överek, tarafların İspanya ana karası ve Avrupa'ya yönelik "yasa dışı hareketleri" başarılı şekilde engellediğini belirtti.

Politico internet sitesindeki habere göre, von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdiği mektupta, göçün Avrupa geneli için sorun teşkil ettiğini ve bu yüzden kıtanın kolektif yanıtını gerektirdiğini söyledi.

İspanya ve Fas'ın Sebte'deki düzensiz göç girişimlerinin ardından geri dönüş işlemlerini "hızlı şekilde yürütmelerini" öven von der Leyen, iki ülkenin İspanya ana karası ve Avrupa'ya yönelik "yasa dışı hareketleri" başarılı şekilde engellediğini dile getirdi.

Von der Leyen, göç konusunda ülkeler arasında dayanışmanın "temel önemde" olduğunu vurgulayarak, AB Komisyonu'nun İspanya'ya mali ve operasyonel destek sunduğunu, AB sınır koruma ajansı Frontex, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Birliği Sığınma Ajansının (EUAA) da yardıma hazır olduğunu aktardı.

Sebte'de yaşanan gelişmelerin AB'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine işaret eden von der Leyen, kritik noktalarda sınırların korunması için daha dikkatli izlemeler ve fiziksel bariyerlerin kullanılması gibi önlemlere başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, düzensiz göçle mücadelede önceliklerinin ortak ülkelerle daha güçlü işbirliği yapılması, AB'nin sınırlarını güçlendirmek, erken uyarı sistemleri kurmak, kaçakçılık ağlarını çökertmek ve geri dönüş süreçlerini iyileştirmek olduğunu kaydetti.

Fas, düzensiz göçle mücadelede "önemli stratejik ortak"

Fas'ın göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede "önemli stratejik ortak" olmayı sürdürdüğünü vurgulayan von der Leyen, AB'nin Sebte ve Melilla çevresindeki erken uyarı sistemlerini iyileştirmek için Madrid ve Rabat'la beraber çalışması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, AB içişleri bakanlarının yarın Sebte'deki gelişmeler üzerine yapacağı olağanüstü toplantıyı Avrupa'nın ortak yanıtının "ilk adımı" şeklinde nitelendirerek, bakanların ileriye dönük yol haritası üzerinde anlaşması gerektiğini kaydetti.

İspanya Başbakanı Sanchez, hafta sonu von der Leyen'e gönderdiği mektupta, bazı AB ülkelerinin Sebte'deki gelişmelere yaklaşımını eleştirmişti.

Sanchez, çoğu ülkenin Madrid'le dayanışma gösterdiğini ancak bazı ülkelerin "İspanya'ya saldırmayı" ve ülkenin Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkartılmasını istemeyi tercih ettiğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükselmişti.

Kaynak: AA