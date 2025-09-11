AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Gensoru Önergesi

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol grubun eş başkanı Manon Aubry, hakkında gensoru önergesi sunduklarını açıkladığı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze'deki soykırıma ortak olmakla suçladı.

Sol grubun eş başkanı Fransız milletvekili Aubry, AP Genel Kurulu marjında düzenlediği basın toplantısında, grubunun ilk kez AB Komisyonuna yönelik gensoru önergesi verdiğini bildirdi.

72 imzanın toplanmasıyla yeterli sayıya ulaşıldığını ve önergenin resmen sunulduğunu belirten Aubry, önergenin gerekçelerinin von der Leyen'in görevdeki bir yılın ardından çevresel ve sosyal haklarda geri adım atması, AB'nin ABD'ye bağımlı hale gelmesi ve AB Komisyonunun Gazze'deki durum karşısında yetersiz kalması olduğunu ifade etti.

Aubry, "60 binden fazla sivil ve 20 binden fazla çocuk öldü, ancak AB Komisyonu nihayet bir adım atabildi. Bu adım, sadece AB-İsrail ortaklık anlaşmasının kısmi askıya alınmasıyla sınırlı kaldı. Halbuki bir soykırım karşısında kısmi önlemler yeterli değildir. AB, burada sessiz kalarak suç ortağı konumuna düşmüştür." ifadesini kullandı.

Avrupa şirketlerinin İsrail'e silah gönderdiğini, İsrail devleti ve hükümetiyle yakın ilişkiler kurduğunu dile getiren Aubry, AB Komisyonunun ayrıca çeşitli metinleri "zorla" kabul ettirdiğini, AP'nin yetkilerini göz ardı ettiğini ve ulusal parlamentoların karar alma süreçlerini atladığını söyledi.

Aubry, Güney Amerika ortak pazarı "Mercosur" ile yapılan serbest ticaret anlaşmasını da eleştirerek, anlaşmanın Avrupa tarımı açısından olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti.

Fransız vekil Aubry, "Bu anlaşma, yüz milyonlarca ton tavuk, soya ve mısırın AB'ye ithalini öngörüyor. Avrupa tarımı zarar görecek. Ayrıca Brezilya'da izin verilen, AB'de yasaklı pestisitler nedeniyle çevresel felaketler yaşanacak." dedi.

Aubry, gensoru önergesinin 'hayati' olduğunu belirterek, "Biz Fransızız. Gördünüz ki yakın geçmişte sadece iki değil, üç farklı hükümeti devirmeyi başardık ve von der Leyen için de aynı kararlılığa sahibiz." ifadesini kullandı.

Aubry, önerinin yalnızca Sol grup tarafından desteklenmediğini belirterek, yakın zamanda yapılan bir ankete değindi. Aubry, "Avrupa genelinde vatandaşların yüzde 60'ı, Fransa'da ise yüzde 70'i bizimle aynı fikirde." diye konuştu.

Von der Leyen hakkında dün aşırı sağcı Patriots for Europe (Avrupa'nın Vatanseverleri) tarafından da gensoru önergesi verilmişti.

Parlamento süreci ve önceki oylama

Von der Leyen, daha önce de benzer bir süreçten geçmişti. Temmuz ayında yapılan güvensizlik oylamasında 360 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 175 milletvekili destek vermiş, 18 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Önerge, üçte iki çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmişti.

AP kurallarına göre bir gensoru önergesinin sunulabilmesi için 72 imza gerekiyor.

Önceki önergenin üzerinden en az 2 ay geçmemişse, bu sayı 144'e çıkıyor.

Von der Leyen'e karşı son gensoru önergesi 10 Temmuz'da verilmişti. Bu nedenle yeni önergeler, 2 aylık sürenin dolmasıyla birlikte bu gece yarısı sunulabilecek.

Von der Leyen ve başkanlığındaki Komisyon, önerilerden birinin kabul edilmesi halinde istifa etmek zorunda kalacak. Ancak mevcut parlamento aritmetiği dikkate alındığında, girişimlerin sonuç vermesi beklenmiyor.