AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den İran'ın misillemelerine tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısındaki misillemeleri çerçevesinde Bahreyn'e düzenlediği saldırıların "haksız ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile telefonda görüşerek, kendisine İran'ın başkent Manama'ya düzenlediği saldırıların "haksız ve kabul edilemez" olduğunu söylediğini bildirdi.

Bahreyn halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini belirten von der Leyen, "Ülke, sürekli olarak bilgelik sesi olmuş, diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmiştir. Bölgede kalıcı istikrar ve barış için diplomatik bir çözüm arayışında Bahreyn'in yanındayız. Körfez'in güvenliği, kendi güvenliğimizle yakından bağlantılıdır. Bu, Avrupa'nın stratejik çıkarları açısından da önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

AB yönetiminden şimdiye kadar yapılan açıklamalarda itidal çağrısında bulunulurken, Hamaney'in ölümünden sonra İran'da istikrarlı geçiş süreci yaşanması, İran halkının kendi geleceğini belirlemesi mesajları verildi.

Kuveyt ve Umman liderleriyle de görüştü

Von der Leyen, İran'ın Kuveyt ve Umman'a düzenlediği misilleme saldırılarıyla ilgili bu ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

"İran'ın Kuveyt'in uluslararası havaalanına verdiği hasarla sonuçlanan kabul edilemez saldırılarının ardından Avrupa'nın Kuveyt'e tam dayanışmasını ve desteğini ifade ettim." ifadesini kullanan von der Leyen, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerilimleri azaltmanın ve İran'ı barışçıl bir geçiş ve diplomatik diyalog yoluna sokmanın acil gerekliliğini görüştüklerini aktardı."

Von der Leyen, "Avrupa, Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için uluslararası ve bölgesel ortaklarla işbirliğine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de görüştüğünü belirterek, "İran'ın Umman topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadım ve Avrupa'nın tam dayanışmasını ifade ettim." mesajını paylaştı.

Bu ülkenin gelecek dönemde bölge genelinde istikrarı teşvik etmede önemli bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizen von der Leyen, "Bu kriz, AB ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki siyasi diyaloğun daha da güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır." yorumunu yaptı.

Von der Leyen daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleriyle de görüşmüş, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misillemeleri kapsamında bu ülkelere düzenlediği saldırıları da kınadığını bildirmişti.

?- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.