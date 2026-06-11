Bazı AB ülkelerinin AB Dış İlişkiler Servisinin yeniden yapılandırılmasını istediği iddia edildi
Bazı AB ülkeleri, jeopolitik krizlere daha hızlı yanıt vermek için AB Dış İlişkiler Servisi'nin yeniden yapılandırılmasını ve bazı yetkilerinin AB Komisyonu ile üye ülkelere devredilmesini istiyor. Almanya ve Fransa önerilere öncülük ediyor.
Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin jeopolitik krizlere verilen yanıtı iyileştirmek amacıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın liderliğindeki AB Dış İlişkiler Servisinin yeniden yapılandırılmasını istediği iddia edildi.
Financial Times'ın konu hakkında bilgi sahibi AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bazı üye ülkeler AB Dış İlişkiler Servisinin kısmi yetkilerinin elinden alınmasına ilişkin farklı önerileri değerlendiriyor.
Söz konusu yetkilerin AB Komisyonu ve üye ülkelere devredilmesini içeren öneriler, jeopolitik krizlere verilen yanıtları iyileştirmeyi hedefliyor.
Önerilere öncülük eden ülkeler arasında Almanya ve Fransa yer alıyor.