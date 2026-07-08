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AB Komisyonu, Grönland ve Danimarka ile dayanışma mesajını yineledi

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AB Komisyonu, Trump'ın Grönland'ı ABD kontrolüne alma söylemine tepki göstererek toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğin uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu vurguladı, Danimarka ve Grönland halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'ı ABD kontrol etmeli" görüşünü yeniden gündeme getirmesinin ardından Grönland ve Danimarka ile dayanışma mesajını yineleyerek toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya yanıt verdi.

Grönland'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olduğunu belirten Gill, adanın geleceğine ilişkin kararların bölge halkı ve Danimarkalılar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Gill, toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu kaydederek "Bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve AB, Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir." dedi.

Trump, dün Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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