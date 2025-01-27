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Anlaşma sağlandı! AB'den dikkat çeken Suriye kararı

Anlaşma sağlandı! AB'den dikkat çeken Suriye kararı
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için bir yol haritası üzerinde anlaştığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığını duyurdu. Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken iç savaş nedeniyle Esad rejimini hedef almak için uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Anlaşma sağlandı! AB'den dikkat çeken Suriye kararı

"HIZLI HAREKET ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"AB dışişleri bakanları, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarını hafifletmek için bir yol haritası üzerinde anlaştı." ifadesini kullanan Yüksek Temsilci, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz." uyarısında bulundu.

"ADIMA KARŞI ADIM" YAKLAŞIMI

Kallas, kararın hangi sektörleri hedef alan yaptırımlara yönelik olduğuyla ilgili ise bilgi paylaşmadı. Daha önce yaptırımların "adıma karşı adım" yaklaşımıyla, başta enerji ve ulaşım gibi ülkenin yeniden imarının önünü açacak sektörlerden kaldırılmasıyla başlanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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