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AB'den, Slovenya Başbakanı Jansa'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

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Avrupa Birliği, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planına karşı çıkarak, Kudüs'ün nihai statüsü çözülene kadar BMGK kararlarına saygı gösterileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Sözcüsü Anouar El Anouni, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planına ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) ve üye devletleri, Kudüs'ün nihai statüsü çözüme kavuşana kadar, diplomatik temsilciliklerin konumu da dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 478 sayılı kararı ile somutlaşan Kudüs'e ilişkin uluslararası mutabakata saygı göstermeyi sürdürecektir." dedi.

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kudüs'le ilgili tüm konularda tutumlarının son derece net olduğunu belirten el Anouni, "AB ve üye devletleri, Kudüs'ün nihai statüsü çözüme kavuşana kadar, diplomatik temsilciliklerin konumu da dahil olmak üzere, BMGK'nin 478 sayılı kararı ile somutlaşan Kudüs'e ilişkin uluslararası mutabakata saygı göstermeyi sürdürecektir." diye konuştu.

El Anouni, AB'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumunun da net olduğuna işaret ederek, uluslararası kabul görmüş parametreler ve uluslararası hukuk temelinde şekillenecek, müzakere edilmiş, yaşayabilir bir "iki devletli çözüme güçlü bağlılığın" süreceğinin altını çizdi.

Jansa, İsrail basınına yaptığı açıklamada, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kapsamında Slovenya'nın büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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