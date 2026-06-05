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Ab: Lübnan Ordusuna 100 Milyon Euro Ek Destek Sağlayacağız

Ab: Lübnan Ordusuna 100 Milyon Euro Ek Destek Sağlayacağız
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 100 milyon euro ilave destek sağlanacağını duyurdu. Destek, İsrail-Lübnan ateşkesinin kırılgan olduğu bir dönemde geldi.

BRÜKSEL, 5 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 100 milyon euro ilave destek sağlayacaklarını duyurdu.

Açıklama, İsrail ile Lübnan arasındaki kırılgan ateşkes üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Kallas perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes mutabakatının topyekun çatışmalara dönüşün önlenmesi için bir fırsat sunduğunu belirtti. Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan bir barış gücü askerinin hayatını kaybetmesine ve devam eden çatışmalara dikkat çeken Kallas, yaşananların ateşkesin kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail ve Lübnan, çarşamba günü Washington'da ateşkes konusunda mutabakata varmıştı. Ateşkes uyarınca Hizbullah'ın saldırılarını tamamen sonlandırması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeden çekmesi gerektiği belirtilmişti.

Öte yandan Hizbullah lideri Naim Kasım perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal ve saldırıları sürdüğü sürece direnişin devam edeceğini ve İsrail yerleşimlerinin güvende olmayacağını söyledi. Perşembe gecesi, İsrail'in Hizbullah tarafından ateşlendiğini iddia ettiği havan topu saldırısında bir UNIFIL barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise perşembe günü yaptığı açıklamada, Washington'da Lübnan, ABD ve İsrail heyetleri arasında devam eden müzakerelerin İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve Lübnan ordusunun uluslararası düzeyde tanınan sınıra kadar konuşlandırılması dahil olmak üzere olumlu sonuçlar vermesini umduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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